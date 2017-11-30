В 2017 году у каждого из мобильных операторов «большой четверки» стало меньше абонентов, удовлетворенных мобильными услугами, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет UBS Evidence Lab и банка UBS.

В среднем доля абонентов, удовлетворенных своим оператором, в 2017 года сократилась до 78% с 80,75% в 2016-м. Для исследования UBS Evidence Lab в октябре 2017 года опросила 500 респондентов по всей России, пользующихся смартфонами.

Несмотря на растущее недовольство, сменить оператора намерены только 14% опрошенных — и за год их доля не увеличилась. Большинство респондентов (52%) считают, что, вероятно, не будут менять оператора, хотя еще в 2016 году таких абонентов было всего 45%.

Аналитики UBS склонны объяснять это эффектом привязки к текущему оператору, когда большинство собеседников абонента используют того же оператора, поскольку связь в одной сети, как правило, дешевле. Таким образом, преимущества, которые абонент может получить от перехода к другому сотовому оператору, не превышают для него преимуществ общения с родственниками и друзьями в той же сети, полагают авторы отчета.

Этим же они объясняют и тот факт, что лидирует по доле удовлетворенных абонентов «ВымпелКом», в то время как самый низкий балл у МТС, которые традиционно сохраняют самую высокую долю российского рынка: они обслуживают 31% от всех контрактов в стране.