Уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.



«Уменьшить уставный капитал «ФК Открытие» до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,321 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей каждая общей номинальной стоимостью 11,021 млрд рублей», — говорится в материалах банка.

«Величина, на которую уменьшается уставный капитал банка, — 11,021 млрд рублей», — отмечается в документе.

С 29 августа регулятором в «ФК Открытие» была введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора.

В начале ноября временную администрацию по управлению банком возглавил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Сергей Шевченко. C 29 ноября Центробанк отдал управление «ФК Открытие» Фонду консолидации банковского сектора.

