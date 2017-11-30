Заубер Банк принял решение снизить ставки по двум депозитам.
«Заубер — Зимний» (от 1 тыс. рублей на один год) размещается в зависимости от суммы под 7—7,5% (ранее — под 8—8,5%). Возможно досрочное расторжение договора по льготным ставкам 4—6% годовых.
«Заубер — Привилегия Рубль» (от 30 тыс. рублей на три года) можно открыть под 7% вместо 8%. Вклад предназначен для клиентов, имеющих закрытые депозиты в банке после 7 июля 2017 года, а также истекающие по сроку после 7 июля. При досрочном расторжении договора по истечении шести месяцев проценты сохраняются.
Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов (в том числе строительных компаний), а также на привлечение средств физических лиц во вклады и розничное кредитование.
На текущий момент основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (31,11%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), член совета директоров, член правления банка Алексей Еремин (9,99%); Александр Абакумов, Ганчо Иванов, Юлия Феофанова и Валерий Матвеев владеют долями по 7,8% акций.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,76 млрд рублей (366-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 1,40 млрд, обязательства перед населением — 0,46 млрд.