Заубер Банк принял решение снизить ставки по двум депозитам.

«Заубер — Зимний» (от 1 тыс. рублей на один год) размещается в зависимости от суммы под 7—7,5% (ранее — под 8—8,5%). Возможно досрочное расторжение договора по льготным ставкам 4—6% годовых.

«Заубер — Привилегия Рубль» (от 30 тыс. рублей на три года) можно открыть под 7% вместо 8%. Вклад предназначен для клиентов, имеющих закрытые депозиты в банке после 7 июля 2017 года, а также истекающие по сроку после 7 июля. При досрочном расторжении договора по истечении шести месяцев проценты сохраняются.

Оба вклада непополняемые. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.