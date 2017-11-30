Банк России 30 ноября выпускает в обращение три новые памятные серебряные монеты. Их описание и изображения представлены на сайте ЦБ.

Две монеты выходят в серии «Памятники архитектуры России».

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение церкви Спаса Преображения Свенского монастыря (Брянская область) на фоне силуэта монастыря. Тираж монеты — 5 тыс. штук.





Оборотную сторону монеты номиналом 25 рублей украшает рельефное изображение Житенного монастыря в Тверской области на фоне озера (монастырь находится на Селигере) и города Осташкова. Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.







Еще одна памятная монета номиналом 25 рублей выходит в серии «Архитектурные шедевры России» и посвящена архитектору Константину Тону. На ее оборотной стороне размещены рельефный портрет архитектора и рельефное изображение Большого Кремлевского дворца на фоне силуэта архитектурного ансамбля Красной площади в Москве. Тираж монеты «Константин Андреевич Тон» — 1 тыс. штук.