Количество заемщиков микрофинансовых организаций по состоянию на 30 сентября (год к году) выросло с 4,7 млн до 8,4 млн человек — на 78%. Такую статистику озвучил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. Цифры он назвал в рамках XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Одновременно, по данным ЦБ, количество заключенных договоров микрозаймов увеличилось с 13,3 млн до 16,8 млн штук (плюс 26%). Средняя сумма микрозайма при этом практически не изменилась — в прошлом году она составляла 10,6 тыс. рублей, в 2017-м — 10,8 тыс. рублей.