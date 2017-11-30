Филиал компании «Росгосстрах» в Москве и Московской области выплатил страховое возмещение владельцам банкоматов, взломанных злоумышленниками в банках столичного региона. Совокупный размер выплаты по нескольким страховым событиям, случившимся в этом году, составил около 13 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
«В ходе изучения обстоятельств хищения средств из банкоматов было установлено, что злоумышленники переходят от «простых» методов подглядывания за данными используемых клиентами банков карт к высокотехнологичным — внедрению вредоносного программного обеспечения», — говорится в сообщении страховщика.
Как показывают записи с камер видеонаблюдения, злоумышленники открывают сервисную зону банкомата и подключают к нему миниатюрное устройство (как правило, ноутбук). Далее другие неизвестные лица с помощью пластиковых карт снимают наличные. После инкассации обнаруживается отсутствие купюр и данных о трансакциях.
«К сожалению, технологии защиты, применяемые банками, имеют уязвимые места. Этим и пытаются воспользоваться злоумышленники. Страхование позволяет банкам компенсировать потери как от хакерских атак на банкоматы, так и от их банального механического взлома», — отмечает заместитель директора по корпоративным продажам филиала компании «Росгосстрах» в Москве и Московской области Сергей Шестернин.
Банкоматы, подвергшиеся атаке хакеров, а также находящиеся в них денежные средства были обеспечены страховой защитой от рисков пожара, удара молнии, взрыва газа, повреждения водой, кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя и пр. По факту краж были возбуждены уголовные дела. После проведения проверки и предоставления клиентами всех необходимых документов данные события были признаны страховыми случаями.
ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. До конца 2016 года компания контролировалась братьями Хачатуровыми. В настоящий момент ПАО СК «Росгосстрах», вместе с ООО НПФ «РГС» и ПАО «Росгосстрах Банк», перешли под управление Банка «ФК Открытие», основным инвестором которого в августе стал Банк России.