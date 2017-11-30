Контроль, осуществляемый саморегулируемыми организациями (СРО) за МФО мягче и консультативнее, чем контроль Банка России, но мягкий контроль не должен означать полное его отсутствие. Об этом в своем выступлении на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заявил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов.



По его словам, контрольные мероприятия ЦБ показали ряд примеров ненадлежащих практик. Например, два работника одного СРО в течение рабочего дня провели выездные проверки в девяти кредитных кооперативах в городах по всей территории России. «Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Краснодар… Если это в реальности имело место, то можно снять замечательный приключенческий фильм», — сказал Козлов.

Он отметил, что такие проверки не выявили никаких нарушений. Но в эти КПК затем пришли с проверками представители главной инспекции ЦБ. «Были выявлены масштабные схемы по выводу миллиардов рублей средств населения, признаки финансовых пирамид, многочисленные грубые нарушения законодательства, систематические нарушения правил и стандартов СРО, а также нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, — сказал Козлов. — Материалы соответствующих проверок мы передали в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе и по особо тяжким статьям, проведены первые задержания руководителей соответствующих КПК. Ну и деятельность контролеров СРО в соответствии со всем этим тоже анализируется».

Заместитель руководителя главной инспекции ЦБ заявил, что данный пример не является единичным: «Устанавливались факты, когда контролеры СРО единолично за один рабочий день якобы проводили 78 проверок в трех городах России. Выявлялись эпизоды, когда периодически СРО не проводили проверки — и именно в отношении тех организаций, которые связаны с руководством СРО. Имели место случаи, когда проверки проводились лицами, не являющимися сотрудниками СРО, а были, как выяснилось, друзьями руководителей СРО. Также выявлялись случаи, когда контролеры СРО обнаруживали нарушения только в тех организациях, которые не уплачивали своевременно членские взносы».

Козлов подчеркнул, что подобные практики нехарактерны для всех СРО. «Но безусловно, мы будем на все эти истории жестко реагировать», — заявил он.

В настоящее время на микрофинансовом рынке существуют три СРО: «МиР», «Единство» и «Альянс».