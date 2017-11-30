Газпромбанк с 30 ноября запустил акцию по кредитам на приобретение квартир в новостройках у партнеров банка (с перечнем застройщиков и объектов можно ознакомиться на сайте банка).
До 30 декабря 2017 года заявки принимаются по ставке 9,3% годовых. Условия действуют при наличии личного страхования и при оплате заемщиком как минимум 10% от стоимости недвижимости. Денежные средства предоставляются в сумме от 500 тыс. рублей сроком до 30 лет.
«Помимо низкой ставки, данное предложение выгодно отличает длительный срок действия кредитного решения (120 дней с момента одобрения), оперативное рассмотрение заявки и возможность заемщика выбрать способ погашения кредита по своему усмотрению — аннуитетными либо дифференцированными платежами», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5 487,31 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 709,03 млрд, кредитный портфель — 3 594,07 млрд, обязательства перед населением — 756,13 млрд.