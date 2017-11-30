Газпромбанк с 30 ноября запустил акцию по кредитам на приобретение квартир в новостройках у партнеров банка (с перечнем застройщиков и объектов можно ознакомиться на сайте банка).



До 30 декабря 2017 года заявки принимаются по ставке 9,3% годовых. Условия действуют при наличии личного страхования и при оплате заемщиком как минимум 10% от стоимости недвижимости. Денежные средства предоставляются в сумме от 500 тыс. рублей сроком до 30 лет.

«Помимо низкой ставки, данное предложение выгодно отличает длительный срок действия кредитного решения (120 дней с момента одобрения), оперативное рассмотрение заявки и возможность заемщика выбрать способ погашения кредита по своему усмотрению — аннуитетными либо дифференцированными платежами», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.