Министерский комитет ОПЕК+ предлагает продлить сделку по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

Он также рассказал, что ОПЕК+ предлагает ограничить добычу нефти Ливии до 1 млн баррелей в сутки, Нигерии — до 1,8 млн баррелей в сутки.



«Как и в прошлый раз, я думаю, что у Нигерии — 1,8 миллиона баррелей в сутки и Ливия — около 1 миллиона баррелей в сутки. Это было предложено. Сегодня мы будем пытаться это утвердить и включить эти страны в сделку», — сказал он.