В 2017 году рост ВВП в РФ составит около 2%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Экономика вошла в стадию роста. В целом те изменения, которые происходили, вполне благоприятные. Экономика вышла из рецессии, и это именно так. В прошлом году было падение, в размере 0,2% ВВП — немного», — сказал Медведев в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

По его словам, в этом году ситуация иная. «Все сходятся, что по итогам текущего года мы получим около 2% прироста ВВП. Это не огромная цифра, но цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах», — считает премьер.

