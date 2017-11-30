Более половины автомобилистов (53%) выступают за либерализацию ОСАГО в целом. 79% опрошенных поддерживают установление индивидуальных тарифных коэффициентов, которые предусматривают скидки за аккуратную езду. Таковы результаты исследования «Ромир», проведенного в ноябре 2017 года.

За увеличение срока страхования по ОСАГО по обоюдному согласию страховщика и страхователя проголосовало 70% опрошенных, увеличение размера возмещения ущерба до 1 млн или 2 млн рублей (по обоюдному согласию сторон) поддерживают 57%, возможности использования устройства телематики — 54%. Более трети респондентов согласны с установлением верхнего лимита стоимости полиса ОСАГО.

Большинство водителей считают, что применение справедливого тарифа снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей (64%), позволит сделать тарифы более свободными (54%), уменьшит число подставных аварий (52%) и упростит покупку полиса ОСАГО (51%).

«Респонденты достаточно позитивно относятся к либерализации тарифов по ОСАГО. 53% согласны с нововведениями (учет индивидуальных особенностей вождения, скидки за аккуратную езду), каждый третий относится нейтрально. На негативное отношение указали только 6% опрошенных водителей. Это очень хороший результат, с учетом того, что тема установления справедливого тарифа была озвучена не так давно», — отмечает руководитель департамента количественных исследований холдинга «Ромир» Светлана Поликанина.

Более половины репондентов (51%) считают, что автоюристы наживаются на чужих проблемах, 27% винят их в создании проблем рынку и другим автовладельцам. Участники опроса считают, что из-за мошенников страдают дисциплинированные водители (43%), и видят необходимость ужесточать ответственность за мошенничество (48%). Количество автолюбителей, выступающих за зачистку рынка от криминальных автоюристов и мошенников, выросло на 5% по сравнению с майским опросом и составило 42%.

«Ромир» также отмечает рост удовлетворенности нынешним вариантом ОСАГО — на 7% по сравнению с майскими показателями: в ноябре 61% страхователей были довольны «автогражданкой». В целом ОСАГО по-прежнему воспринимается участниками опроса как «данность» (43%) и как важный для автомобилистов вид страхования (41%). Почти вдвое — с 80% до 41% за полгода сократилось число респондентов, уверенных, что «ОСАГО важный для автомобилистов вид страхования, но нужно и дальше работать над устранением недостатков». Число тех, кто считает, что «автогражданка» обеспечивает страховую защиту, с мая снизилось с 53% до 29%. Ответ «ОСАГО нужно отменить» в ноябре выбрало всего 5% автомобилистов, во время предыдущих опросов сторонников отмены было 17%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. автолюбителей в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 35 городах России с населением более 100 тыс. человек в восьми федеральных округах.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru