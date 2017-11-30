Объем инвестиций граждан в фондовый рынок мог бы быть больше, однако мешает ограниченное число инструментов, в которые могут вкладываться неквалифицированные инвесторы. Как отметил на конференции «Розничный инвестор — 2017» председатель правления УК «ВТБ Управление активами» Владимир Потапов, особенно не хватает валютных инструментов.

«Я не понимаю, почему иностранцы могут зарабатывать на российских евробондах, которые размещаются с большими спредами к ставкам на западных рынках, а наши клиенты — нет», — посетовал он.



По словам управляющего, проблема в том, что клиент, покупая фонд, инвестирующий в евробонды или иностранные акции, вынужден конвертировать валюту в рубли, а затем эти деньги снова приходится переводить в доллары. «Такая двойная конвертация убивает весь эффект от инвестиций», — отметил Потапов.