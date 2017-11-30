Курс рубля стабилен и предсказуем. В конце года не стоит ожидать резких колебаний на валютном рынке, заявил глава Кабмина Дмитрий Медведев в ходе программы «Разговор с председателем правительства».



Отвечая на вопрос о том, не предвидится ли в конце года обвал национальной валюты, он сказал: «Ничего подобного в этом году не прогнозируется и представить невозможно».



«Мы можем констатировать, что курс рубля является стабильным и предсказуемым», — сказал глава Кабмина.

Медведев указал на то, что курс значительно менее волатилен, чем несколько лет назад, и что «рубль отвязался от нефти».

«За последний год нефть колебалась в пределах до 50% — от 43 до 65 долларов за баррель, раньше когда мы наблюдали такую волатильность, то точно так же за нефтью следовал рубль, сейчас же он отвязался от нефти. Он стабилен», — заявил премьер.