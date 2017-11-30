В России наблюдается рост реальных доходов населения и рост реальных зарплат, считает председатель правительства Дмитрий Медведев.



«Мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальных зарплат. Она по итогам года прирастет приблизительно на 3%; если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это, конечно, может быть, не самый выдающийся результат, но это важное изменение тренда, — рассказал он в ходе встречи с представителями телеканалов. — Мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно для всех граждан нашей страны».