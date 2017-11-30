Выбор способа сохранения сбережений зависит от того, к каким рискам готов человек и в какой валюте он несет основные расходы. Об этом сказал премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе программы «Разговор с председателем правительства».



«На вопрос, в чем хранить деньги, есть два ответа. Первый ответ зависит от того, какие цели преследует конкретный гражданин или даже компания, готово ли это лицо к рисковым операциям. Второй ответ на вопрос, в чем хранить деньги, зависит от того, чем человек расплачивается в своей повседневной деятельности», — сказал он.

По словам премьера, если гражданин РФ «получает зарплату в рублях, расплачивается в рублях, то ответ на этот вопрос очевиден».