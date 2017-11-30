Рекордно низкая инфляция позволяет выдавать более дешевые кредиты и делает более понятной величиной обесценение денег и платежеспособность валюты, считает председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, это очень важно для обычных граждан.



«За весь период развития современной России инфляция не опускалась так низко. Это имеет прямое значение для экономики, где такая инфляция позволяет выдавать более дешевые кредиты, и для обычных граждан, для которых обесценение денег и платежеспособность валюты становятся более понятной величиной», — рассказал он в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

По мнению премьер-министра, рекордно низкая инфляция — это очень важное достижение за всю постсоветскую эпоху.