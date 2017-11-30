Ситуация в ОСАГО близка к критической. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, выступая на пресс-конференции, посвященной результатам опроса «Ромир» по поводу либерализации тарифов ОСАГО. За год комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) по ОСАГО увеличился на 26,8 процентного пункта, достигнув 118,5%.

Продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на фоне роста средней выплаты. По итогам десяти месяцев 2017 года размер средней премии снизился на 3% до 5 820 рублей, а размер средней выплаты вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 77 050 рублей. В 14 регионах средняя выплата догнала и перегнала отметку в 100 тыс. рублей, в нескольких регионах она превысила 200 тыс. рублей.

В январе — октябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 187,45 млрд рублей, уменьшившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 18% до 155,1 млрд рублей.

Ущерб от деятельности мошенников и криминальных автоюристов в 2017 году превысил 60 млрд рублей, на долю автоюристов пришлось около трети убытков, понесенных страховщиками.

Сохраняется тенденция к неравному соотношению между страховыми и нестраховыми выплатами. Непрофильные для страховых компаний выплаты — накладные расходы, являющиеся следствием деятельности автоюристов, на 1 млрд рублей превысили собственно страховые выплаты. По состоянию на девять месяцев 2017 года страховые выплаты по судам превысили 12,4 млрд рублей, а размер накладных расходов, спровоцированных автоюристами, составил 13,4 млрд рублей. 58% от всей суммы непрофильных выплат приходится на десять регионов из 86.

Наибольшая активность мошенников наблюдается в Краснодарском крае (1,93 млрд рублей накладных расходов — нестраховых выплат страховщиков автоюристам), Волгоградской области (1,4 млрд), Ростовской области (875,3 млн рублей). При этом в Волгоградской области размер накладных расходов почти вдвое превышает сумму основного требования (страховой выплаты).



От деятельности автоюристов страдают аккуратные водители, которых около 80%: они платят за новичков, за водителей-лихачей, за бездействие властей в регионах, которые не занимаются страховым мошенничеством, подчеркивают в РСА.

Подобные проблемы провоцируют уход страховщиков из проблемных областей, заставляют прятать ОСАГО «под прилавок», как дефицитный товар.

Для устранения возникших диспропорций необходимо поэтапное изменение тарифной политики, считают в РСА, причем простое повышение тарифных коэффициентов даже в пять — семь раз проблему не решит. Необходимо учесть особенности отдельных групп автовладельцев: для небольшой части тариф повысить, а для большинства — понизить.



«Опыт европейских стран, переходивших на свободный тариф ОСАГО, показывает, что сначала планка тарифа поднимется процентов на десять, а затем стабилизируется на более низком уровне», — сказал Игорь Юргенс. Президент РСА отметил, что у союза есть методы борьбы с теми страховщиками, на которых поступает очень много жалоб: им просто перестают «отгружать» бланки полисов, как бумажных, так и электронных. Это, по его мнению, будет удерживать страховщиков от работы со всеми клиентами по максимальному тарифу.

Как показали результаты опроса «Ромир», проведенного в ноябре в восьми федеральных округах, 53% автомобилистов поддерживают либерализацию тарифов ОСАГО, возможность увеличения срока договора и страховой суммы по взаимному согласию страхователя и страховщика.

«Ромир»: более половины автомобилистов поддерживают либерализацию тарифов ОСАГО Более половины автомобилистов (53%) выступают за либерализацию ОСАГО в целом. 79% опрошенных поддерживают установление индивидуальных тарифных коэффициентов, которые предусматривают скидки за аккуратную езду. Таковы результаты исследования «Ромир», проведенного в ноябре 2017 года.





