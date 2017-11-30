В Воронеже вынесен обвинительный приговор двум жителям Казахстана за разбойные нападения на офисы микрозаймов. За хищение в общей сложности 150 тыс. рублей суд назначил им разные сроки заключения, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В областном центре вынесен обвинительный приговор двум жителям Казахстана, 23 и 26 лет. Они признаны виновными в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в мае 2016 года один из подсудимых освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания за совершение кражи. Не имея источника дохода, он решился на разбойное нападение. В качестве объектов нападения подсудимый выбрал микрофинансовые организации, в которых отсутствовала охрана и работали только девушки.

«Для подавления возможного сопротивления и устрашения сотрудниц организаций, он приобрел пневматический пистолет, по внешним признакам похожий на боевой пистолет Макарова», — уточняют в МВД.

К совершению преступлений злоумышленник привлек своего знакомого. С целью исключения возможности идентифицировать личность при нападении, злоумышленники использовали медицинские маски.

В июне 2016 года они совершили семь разбойных нападений на микрофинансовые организации в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, похитив более 150 тыс. рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий налетчики были задержаны.

Суд назначил 26-летнему гражданину наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму участнику — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.