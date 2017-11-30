Никаких сложностей с выплатой пенсий не предвидится, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Хочу официально сказать от имени правительства и Пенсионного фонда: все в порядке, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, никаких проблем не будет. Надо думать о том, как правильно оптимизировать эти денежные накопления, как ими управлять, как оптимизировать отношения между государством и Пенсионным фондом», — сказал Медведев в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

По его словам, пенсии касаются 43 млн человек — трети населения страны. «Это исключительно чувствительная тема, по которой не может быть двусмысленностей. Деньги есть. Все будет выплачиваться», — заявил он.



Кроме того, премьер сообщил, что пенсии будут проиндексированы в январе следующего года на 3,7%.