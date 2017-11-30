Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал бедность одной из самых главных проблем экономики.



«Бедность — это одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. Естественно, сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики. Не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных нет. Очень важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью», — сказал он в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

Медведев признал, что за последние несколько лет количество «таких людей выросло».



«Но оно существенно меньше, чем то, с чего мы начинали в начале текущего столетия, в начале двухтысячных. Тогда оно измерялось цифрой в 30 миллионов человек», — напомнил он.

Премьер-министр подчеркнул, что помощь социально незащищенным слоям населения должна быть адресной.