Финансовая система России находится в стабильном состоянии, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Наша финансовая система находится в стабильном, равновесном, нормальном состоянии. Эта система была отбалансирована за счет удачных решений, которые принимал Центральный банк», — сказал он в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

По его словам, ЦБ продолжает расчистку финансового рынка, и эти меры приводят к укреплению сектора.

«Банк России продолжает работу по наведению порядка в финансовом мире. У нас было много банков, которые либо почти не имели капитала для развития, либо принимали решения, направленные на поддержку отдельных групп акционеров. По таким банкам Центробанк принимает соответствующие решения. Это проблемные истории, но это все равно расчистка, когда таких банков становится слишком много, они могут положить всю финансовую систему», — указал он.

Также Медведев считает, что меры, предпринимаемые Центробанком, «укрепили финансовую систему».