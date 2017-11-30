Директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков заявил, что на текущий момент 20% выдаваемых в России микрозаймов приходится на микрозаймы, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

По информации ЦБ РФ, общий портфель микрозаймов вырос с прошлого года (сентябрь 2016-го — сентябрь 2017-го) с 85,5 до 113,1 млрд рублей (прирост на 32%). Из них на займы до зарплаты приходится доля в 22%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, прочие — 58%. Такая статистика прозвучала на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, проходящей в Санкт-Петербурге.

Объем выданных микрозаймов увеличился за указанные 12 месяцев с 141,3 млрд до 181,4 млрд рублей (плюс 28%).

Чистая прибыль микрофинансового сектора при этом выросла с 5,9 млрд до 6,5 млрд рублей (прирост почти на 10%).

На текущий момент около 400 микрофинансовых организаций работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП). 250 из них содержатся в так называемом списке «МФО-МСП».

«Мы поддержали разработанный Минэкономразвития законопроект, нацеленный на увеличение той суммы, которую микрофинансовые организации предоставляют юрлицам и ИП. Сейчас также поддерживаем включение МФО (финансирующих таких заемщиков) в состав получателей льгот по программе 6,5%, которую делает Корпорация МСП», — рассказал Кочетков.

Как сообщалось ранее, Корпорация МСП планирует поддерживать малый бизнес с помощью МФО. Член правления Корпорации МСП Сергей Сучков рассказал о трех инновациях, с помощью которых микрофинансовые организации могут принять участие в программах поддержки малого предпринимательства.