Первый зампред ЦБ Сергей Швецов не согласен с мнением о дефиците валютных инструментов для инвесторов-физлиц в России и считает, что устойчивость национального финансового рынка должна опираться в первую очередь на национальную валюту. Об этом он заявил на конференции «Розничный инвестор — 2017».

Глава УК «ВТБ Управление активами» Владимир Потапов, выступая на конференции, посетовал на то, что частные инвесторы испытывают сложности с вложением средств в иностранные активы. Так, клиент, покупая фонд, инвестирующий в евробонды или иностранные акции, вынужден конвертировать валюту в рубли, а затем эти деньги снова переводить в доллары. «Такая двойная конвертация убивает весь эффект от инвестиций», — отметил он.

По словам Потапова, гражданам не хватает валютных инструментов, притом что на счетах в банках сосредоточен значительный объем средств в долларах и евро.



Эксперт: российским розничным инвесторам не хватает валютных инструментов Объем инвестиций граждан в фондовый рынок мог бы быть больше, однако мешает ограниченное число инструментов, в которые могут вкладываться неквалифицированные инвесторы. Как отметил на конференции «Розничный инвестор — 2017» председатель правления УК «ВТБ Управление активами» Владимир Потапов, особенно не хватает валютных инструментов.

Швецов, по его собственным словам, не слышал о том, чтобы розничным инвесторам не хватало валютных инструментов. «Устойчивость национального рынка все-таки должна опираться на национальную валюту. Наши исследования показывают, что инвесторы из Европейского союза редко имеют инструменты, номинированные в рубле и долларе», — отметил он, прибавив, что регулятор выступает за дедолларизацию финансовой системы.

Швецов напомнил, что сейчас инвесторы могут купить иностранные акции и облигации на российских биржах. Кроме того, считает он, инвестору не всегда нужно брать на себя валютный риск, который он может не понимать.



По мнению Швецова, главная проблема — что у населения не так много свободных денег. «Я думаю, что развитие рынка розничного инвестора очень сильно зависит в принципе от благосостояния наших граждан, это всегда нужно помнить», — сказал он.