Пособие за рождение первенца будет адресным, составит один прожиточный минимум и будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев сказал в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

«Новый механизм — это пособие для тех семей, которые хотят завести первого ребенка. Потому что мы убедились, что людей нужно побуждать не к рождению вторых детей, как это было десять лет назад, а уже первых детей. И для этого вводится пособие. Оно адресное, сразу подчеркиваю. Для семей, которые заводят первого ребенка, это пособие будет составлять один прожиточный минимум и будет выплачиваться до возраста полутора лет», — сказал глава Кабмина.

Он назвал поддержку семей с детьми ключевой задачей с учетом нынешней демографической ситуации.

«Мы знаем, в какой демографической ситуации мы находимся. Это же наше будущее. Это очень плохо, когда люди, планирующие семью, сталкиваются именно с материальными проблемами. А это главное ограничение», — добавил Медведев.

Он также добавил, что материнский капитал простимулировал рождаемость и только что президентом было объявлено, что он предлагает эту программу сохранить до конца 2021 года.

Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы.