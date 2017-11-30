Пособие за рождение первенца будет адресным, составит один прожиточный минимум и будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев сказал в ходе программы «Разговор с председателем правительства».



«Новый механизм — это пособие для тех семей, которые хотят завести первого ребенка. Потому что мы убедились, что людей нужно побуждать не к рождению вторых детей, как это было десять лет назад, а уже первых детей. И для этого вводится пособие. Оно адресное, сразу подчеркиваю. Для семей, которые заводят первого ребенка, это пособие будет составлять один прожиточный минимум и будет выплачиваться до возраста полутора лет», — сказал глава Кабмина.

Он назвал поддержку семей с детьми ключевой задачей с учетом нынешней демографической ситуации.

«Мы знаем, в какой демографической ситуации мы находимся. Это же наше будущее. Это очень плохо, когда люди, планирующие семью, сталкиваются именно с материальными проблемами. А это главное ограничение», — добавил Медведев.

Он также добавил, что материнский капитал простимулировал рождаемость и только что президентом было объявлено, что он предлагает эту программу сохранить до конца 2021 года.