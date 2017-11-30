Власти планируют субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня 6% годовых для семей со вторым или третьим ребенком. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил в ходе программы «Разговор с председателем правительства».



«Идея направлена на то, чтобы субсидировать ипотечные кредиты сверх уровня в 6%. По всем мировым расчетам 6% — это именно та ипотека, которую с легкостью тянут процентное большинство семей», — прокомментировал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. По словам Путина, сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,05%. Он пояснил, что программа будет предусматривать субсидирование государством в таком случае 4% ипотечного платежа.

«По оценкам Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», — отметил глава государства.

По его словам, программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер, она будет предусматривать субсидирование ставки в течение трех лет после рождения второго ребенка, а после рождения третьего ребенка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита. В случае же рождения третьего ребенка в семьях, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго малыша, но не позднее 31 декабря 2022 года, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания субсидии по кредиту, полученной в связи с рождением второго ребенка. Если третий ребенок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, ее предоставление будет возобновлено с даты рождения третьего ребенка.