ЦБ РФ в будущем пересмотрит ряд коэффициентов для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.



«С точки зрения коэффициента, который используется для расчета норматива достаточности собственных средств, мы предполагаем усиливать давление на капитал МФО в отношении тех займов, которые предоставляются до зарплаты (payday loans), и ослаблять давление на капитал в отношении тех займов, которые предоставляются субъектам МСП», — рассказал Кочетков в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.