Московский Кредитный Банк с 30 ноября снижает процентную ставку по потребительскому кредиту в рамках акции «Кредит доверия». Теперь клиенты с положительной кредитной историей могут получить кредит наличными по ставке 11,99% годовых, сообщают в МКБ.

Воспользоваться специальным предложением могут клиенты, полностью погасившие ранее полученный кредит на сумму от 100 тыс. рублей в любом банке и не допустившие за все время кредитования просроченной задолженности. Акция действует до 31 декабря 2017 года.

В рамках данного предложения можно получить кредит наличными в сумме от 750 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от года до пяти лет по ставке 11,99% годовых. «Предложение также распространяется на рефинансирование кредитов сторонних банков на выгодных условиях», — говорится в сообщении МКБ.

Оформить кредит можно за один визит в офис, предъявив только паспорт и заполнив анкету. Подать заявку можно на сайте банка, в интернет-банке «МКБ Онлайн» или в любом отделении МКБ.



Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из 6 тыс. платежных терминалов банка в Москве и Московской области.