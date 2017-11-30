Московский Кредитный Банк с 30 ноября снижает процентную ставку по потребительскому кредиту в рамках акции «Кредит доверия». Теперь клиенты с положительной кредитной историей могут получить кредит наличными по ставке 11,99% годовых, сообщают в МКБ.
Воспользоваться специальным предложением могут клиенты, полностью погасившие ранее полученный кредит на сумму от 100 тыс. рублей в любом банке и не допустившие за все время кредитования просроченной задолженности. Акция действует до 31 декабря 2017 года.
В рамках данного предложения можно получить кредит наличными в сумме от 750 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от года до пяти лет по ставке 11,99% годовых. «Предложение также распространяется на рефинансирование кредитов сторонних банков на выгодных условиях», — говорится в сообщении МКБ.
Оформить кредит можно за один визит в офис, предъявив только паспорт и заполнив анкету. Подать заявку можно на сайте банка, в интернет-банке «МКБ Онлайн» или в любом отделении МКБ.
Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из 6 тыс. платежных терминалов банка в Москве и Московской области.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 846,38 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 245,71 млрд, кредитный портфель — 1 574,14 млрд, обязательства перед населением — 272,16 млрд.