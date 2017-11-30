Договор долевого участия (ДДУ) — наследие недоразвитого жилищного рынка, заявил в ходе программы «Разговор с председателем правительства» Дмитрий Медведев. По его мнению, от долевого строительства нужно постепенно уходить в нормальную цивилизованную ипотеку с субсидиями.



«Нужно постепенно уходить от долевого строительства в нормальную цивилизованную ипотеку с субсидиями в случае необходимости, в том числе за государственный счет или работодателя. ДДУ — наследие недоразвитого жилищного рынка. Ни в каких других странах не существует таких договоров долевого участия», — рассказал он.

Медведев подчеркнул, что нужно постепенно переходить в нормальную цивилизованную ипотеку в том числе за счет государственных субсидий или за счет работодателя.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил в течение трех лет уйти от схемы финансирования строек за счет средств дольщиков. В частности, правительству совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» поручено в срок до 15 декабря этого года утвердить план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному замещению системы долевого строительства банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан.