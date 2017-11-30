Регулятор обратил внимание на робоэдвайзеры (программы, представляющие собой виртуальных роботов-советников) и боты, дающие финансовые советы потребителям.

Как рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, Центробанк начинает искать подходы к регулированию таких инструментов.



«Мы планируем постепенно начать искать подходы к регулированию робоэдвайзеров. Поскольку мы должны понимать, как работают эти алгоритмы, и быть уверенными, что они не советуют людям по определению что-то неправильное», — отметил Мамута на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

«В отличие от человека к эдвайзеру нельзя применить опыт работы, стаж, образование. Здесь должна иметь место проверка работоспособности алгоритма», — добавил Мамута.

Он обратил внимание на то, что пока робоэдвайзеры в основном применяются на инвестиционном рынке — в качестве помощников для физических лиц для выбора объекта инвестиций. Но у подобных инструментов значительно больший потенциал применения, считает Мамута.

«Идея состоит вот в чем. Поскольку финансовый рынок постоянно развивается, усложняется, человеку все сложнее выбирать правильный продукт, который наилучшим образом подходит его потребностям. Например, куда инвестировать средства или где взять кредит или заем? Человеку приходится анализировать огромный информационный массив. Выбрать из него лучшее предложение самостоятельно человеку без специальных навыков достаточно тяжело. В этой связи люди часто становятся жертвой нечестных продаж, когда их вводят в заблуждение относительно характеристики продукта», — прокомментировал Мамута, приведя в пример так называемых раздолжнителей — физлиц или юрлиц, которые нелегально предлагают за плату избавить заемщика от задолженности по кредиту.

Мамута также уточнил: для того чтобы робоэдвайзер или бот был эффективным, он должен не только анализировать предложения и выбирать лучшее, но и адаптировать это предложение под конкретного человека, учитывая его финансовые привычки.