Отрицательный капитал финансовой группы «Открытие» на 1 ноября составил 300 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев через пресс-службу. Отрицательный капитал группы Бинбанка на эту дату составил 175 млрд рублей.

«В группе «Открытие» на 1 ноября объем отрицательных чистых активов на консолидированном уровне, с учетом потерь финансовых групп, — 300 миллиардов рублей. Большая часть приходится на банк «ФК Открытие», — уточнил Поздышев. По данным «Федресурса», на 1 октября отрицательный капитал банка «ФК Открытие» оценивался в 188,9 млрд рублей.



30 ноября было объявлено, что банк «ФК Открытие» снизил размер уставного капитала до 1 рубля. Решение было принято на следующий день после того, как Банк России передал управление банком Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Уменьшение размера уставного капитала — одно из обязательных условий для докапитализации банка за счет средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, пояснил управляющий директор банка «ФК Открытие» Александр Дмитриев. По его словам, основания для списания капитала уже наступили — собственные средства банка сократились до отрицательной величины. Дмитриев подчеркивает, что уменьшение капитала не влияет на работу банка, так как ЦБ в рамках санации принимает меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия».

Группа банка «ФК Открытие» попала под санацию в конце августа. В группу, помимо одноименного банка, входят проекты «Точка», «Рокетбанк», Росгосстрах Банк, а также три пенсионных фонда и страховая компания «Росгосстрах».

Менее чем через месяц после объявления о финансовом оздоровлении банка «ФК Открытие» под санацию попал Бинбанк. По словам Поздышева, капитал Бинбанка остается положительным, но совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицателен (около 175 млрд рублей). «Большая часть этих убытков приходится на Рост Банк. Капитал «Бинбанка Диджитал» положителен», — уточнил замглавы ЦБ.