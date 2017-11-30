Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин сравнил криптовалюты с финансовой пирамидой «МММ» Сергея Мавроди.



Выступая на сессии IV форума БРИКС, Степашин заявил, что странам организации важно обратить внимание на такую тему, как криптовалюты.

«У нас был свой опыт. Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под «мавродиевские пирамиды», — сказал он.



Ранее глава МЭР Максим Орешкин сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций пирамиды «МММ» и призвал россиян быть аккуратными с инвестициями в криптовалюты.