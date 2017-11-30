Бизнес должен вкладываться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и информационные технологии (IT), заявил в ходе программы «Разговор с председателем правительства» Дмитрий Медведев. По его мнению, необходимо «заскакивать в идущий поезд».



«Пока мы не очень умеем наши технологические разработки выводить в серию и монетизировать, коммерциализировать. Мы умеем изобретать и выдумывать, продавать — нет. Бизнес должен вкладываться в НИОКР и IT», — сказал Медведев.

«Нужно заскакивать в идущий уже поезд. Этот поезд уже набрал обороты без нас. Мы долгое время находились в ситуации, когда вынуждены были просто выживать. Речь идет о 1990-х. И только сейчас мы стали осознавать основу для своего технического развития. Для этого все есть», — добавил он.