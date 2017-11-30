Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не планирует баллотироваться на пост президента во время выборов-2018.



«Что касается меня лично, то в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать я продолжу», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста в ходе программы «Разговор с председателем правительства».

Глава Кабмина также прокомментировал вопрос о возможном участии Владимира Путина в выборах.

«В отношении кандидатов на должность президента все будет понятно очень скоро. Вы мою позицию хорошо знаете. Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру или согласится на выдвижение, безусловно, я и наша партия будем его всячески поддерживать, потому что он является успешным президентом, который руководит нашей страной», — сказал он.

«Мне вообще в жизни повезло: нравится то, чем я в жизни занимаюсь», — ответил премьер на вопрос, нравится ли ему занимать пост председателя правительства.



Ранее о своем решении отказаться от участия в выборах рассказал бывший министр финансов Алексей Кудрин.