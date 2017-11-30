Миллениалы, под которыми демографы и социологи подразумевают родившихся между 1981 и 2000 годами, превосходят другие поколения в умении копить деньги, свидетельствуют данные исследования компании Bankrate.

Согласно октябрьскому исследованию Bankrate's Financial Security Index, трое из пяти взрослых американцев сознательно ограничивают свои расходы каждый месяц, и основная причина — стремление увеличить сбережения. 60% миллениалов, сокращающих расходы, признались, что откладывают деньги на будущее. А самая молодая группа миллениалов — те, кому от 18 до 26 лет, — еще сильнее стремится откладывать на черный день: 74% заявили, что им необходимо накопить больше денег. Между тем только каждый четвертый американец более старшего возраста отметил увеличение сбережений как причину сокращения расходов.

«И это вовсе не случайность, — прокомментировал в интервью CNNMoney старший финансовый аналитик Bankrate Грег МакБрайд. — Многократные исследования показали, что миллениалы высоко ценят сбережения — в значительной степени потому, что стали свидетелями финансового кризиса, а также, если речь идет о более старших миллениалах, непосредственно наблюдали взлет и падение интернет-компаний на рубеже веков (так называемый «пузырь доткомов»)».

Исследователи считают эту тенденцию положительной, особенно в контексте того, что, согласно более раннему исследованию, 59% американцев не имеют достаточных сбережений для оплаты непредвиденных расходов на сумму от 500 долларов.

Однако американские миллениалы преуспели не только в накоплениях на непредвиденные расходы. Как показало исследование, 82% миллениалов инвестируют средства в накопительные пенсионные фонды — против 77% в поколении X (это родившиеся в 1965—1979 годах или, согласно другой датировке, в 1961—1981-м. — Прим. Банки.ру) и 75% среди беби-бумеров (родившихся в конце 1940-х — начале 1950-х).

Американские миллениалы боятся долгов и, как правило, избегают кредитов и кредитных карт. Как показал экспертный доклад об отношении миллениалов к деньгам, выпущенный компанией Facebook, 46% миллениалов определили финансовый успех как отсутствие долгов. Действительно, 57% миллениалов предпочитают платить имеющимися наличными средствами, а не в кредит. Доказательством этому служит тот факт, что кредитная карта есть всего у 33% миллениалов. Восемь из десяти носят с собой наличные деньги, а 42% представителей этого поколения до сих пор выписывают чеки, как свидетельствуют данные исследования миллениалов Accel + Qualtrics 2017. При этом они в 16 раз чаще используют мобильные платежи, такие как Apple Pay, чем представители поколения беби-бумеров.

Однако, по мнению некоторых экспертов, такое поведение может быть ошибочным. Основатель ThePointsGuy.com Брайан Келли подчеркивает, что при ответственном использовании, то есть если не допускать просроченной задолженности по кредитной карте и вносить оплату каждый месяц, кредитные карты помогают копить деньги и позволяют не откладывать на будущее запланированные покупки.

«Кредитные карты помогли мне вести шикарный образ жизни при ограниченном бюджете, — заявил он в октябре на конференции CardCon по кредитам и кредитным картам, а также их освещению в СМИ. — 2018 год будет весьма благоприятным для держателей кредитных карт».



«Стремление жить по средствам похвально», — говорит директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ Наталия Фролова. «Однако, следуя такой линии поведения, миллениалы упускают возможность получить высокий кредитный скоринговый балл, который мог бы им обеспечить более выгодные условия по ипотечному или автокредиту, ведь кто заранее может с уверенностью сказать, что ему это никогда не пригодится?» — рассуждает она.

