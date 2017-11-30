ЦБ установил официальные курсы валют на 1 декабря. Курс доллара повысился на 25,03 копейки, составив 58,5814 рубля (58,3311 рубля на 30 ноября). Курс евро увеличился на 31,45 копейки, до 69,5185 рубля (69,204 рубля на 30 ноября).



Российская валюта, оставшись без поддержки налогового периода, перешла к снижению на фоне неопределенности перед заседанием ОПЕК+ в Вене, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.

«Если встреча, вопреки ожиданиям, преподнесет какой-нибудь неприятный сюрприз, российская валюта может ослабнуть еще сильнее, если нет — останется возле текущих отметок», — комментирует эксперт.

Тем временем нефть незначительно дорожает после падения накануне: инвесторы ждут решения о продлении глобального пакта о сокращении добычи, продолжает он.

«Однако против картеля играют американские производители сырья: так, по данным Управления энергетической информации (EIA), суточная добыча в США выросла за неделю до 9,68 миллиона баррелей», — отмечает Зотов.

Кроме того, курс доллара может подтолкнуть вверх прогресс в налоговой реформе США, инициированной президентом Дональдом Трампом, добавляет эксперт. По его словам, голосование за законопроект может состояться до конца недели.