Чистая процентная маржа российских банков после некоторого восстановления после кризиса 2014—2015 годов стагнирует. По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, чистая процентная маржа банковской системы РФ, рассчитанная в соответствии с отчетностью банков по МСФО, после падения до 3,8% в 2015 году (с зафиксированного в 2013-м пятилетнего максимума в 5,6%) выросла до 4,5% в 2016-м. В 2017 году рост продолжился, но восстановления показателя до докризисных уровней не произошло.

Показатель чистой процентной маржи (NIM, net interest margin) рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход, в которые включаются совокупный кредитный портфель, портфель долговых ценных бумаг, межбанковские кредиты.

На величину NIM в целом по системе значительное влияние оказывает Сбербанк, процентная маржа которого выше, чем у основной массы крупных и средних российских банков, указывают в АКРА. Рассчитанный без учета Сбербанка показатель NIM вырос с 3,3% в 2015-м до 3,6% в 2016-м, но оставался намного ниже зафиксированного в 2013-м уровня (5,3%). Вместе с тем NIM по группе десяти системно значимых банков (за исключением Сбербанка) находится на уровне ниже среднего по анализируемой выборке показателя: 4% в 2014-м, 3% в 2015-м и 3,2% в 2016-м. Эта особенность характерна для нескольких системно значимых универсальных банков с развитой операционной сетью и достаточно заметным объемом непрофильных либо проблемных активов на балансе, не генерирующих процентный доход, говорится в обзоре АКРА.

​Маржа десяти крупнейших частных банков РФ за полгода оказалась самой низкой в секторе Десять крупнейших частных банков завершили полугодие с чистой процентной маржей на уровне ниже 3% главным образом из-за высокой стоимости фондирования у «ФК Открытие», Бинбанка и банка «Зенит», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch. Для сравнения, у банков с государственным участием маржа превысила 4,5%, у иностранных кредитных организаций — 4%.



Поясняя существенное сжатие NIM в 2014—2015 годах, агентство напоминает о высокой волатильности на финансовом рынке, наблюдавшейся на фоне кризиса. Данный процесс сопровождался скачком процентных ставок в конце 2014-го и начале 2015-го, а затем снижением процентных ставок по кредитам, опережающим по скорости снижение стоимости фондирования. Кроме того, на процентных доходах банков отрицательно сказалось быстрое падение доходности портфелей долговых ценных бумаг после скачка данного показателя в конце 2014 года.

По оценке АКРА, некоторый рост NIM в 2016 году отражает как наметившуюся стабилизацию ставок по кредитам и депозитам, так и перебалансировку процентных активов российских банков в сторону более высокодоходных инструментов. Тем не менее в 2017 году восстановления NIM до докризисных уровней не произошло, что является, по мнению АКРА, частью долгосрочной тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся низких уровнях.

АКРА полагает, что показатель NIM (по МСФО) продемонстрирует лишь незначительный рост по итогам 2017 года — до 4,8% в целом по выборке анализируемых банков и до 3,9% по той же группе банков без учета Сбербанка.

С 2018 года NIM может начать постепенно снижаться, считают аналитики. «В 2018 году мы ожидаем снижения NIM до 4,5%, что означает возврат показателя к уровням 2016 года. Слабое посткризисное восстановление NIM в 2016—2017 годах и ожидаемое его снижение в 2018-м говорят о достаточно быстром переходе банковской системы к «новой нормальности». Это состояние в экономике характеризуется низкой (относительно исторических показателей) инфляцией, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также сравнительно низкими процентными ставками по кредитам и депозитам», — отмечается в обзоре.

АКРА отмечает, что стагнация и снижение NIM затронет не только малые и средние банки, которые не могут конкурировать по ставкам за счет эффекта масштаба, но и часть крупных и крупнейших универсальных банков со значительными портфелями проблемных кредитов, не генерирующих процентный доход, и/или с существенными непрофильными банковскими активами на балансе. В условиях сокращения процентного спреда способность банковского сектора к генерации прибыли будет зависеть от того, насколько существенно банки смогут нарастить комиссионный доход и ужесточить контроль за операционными расходами, которые в течение последних четырех лет увеличивались в среднем на 9% ежегодно по рассматриваемой выборке банков.



Сжатие NIM и прекращение роста чистой прибыли окажут давление на кредитоспособность ряда российских банков, предупреждают эксперты. Дальнейшее постепенное ослабление NIM и возросшая вероятность долгосрочной стагнации чистой прибыли банковской системы на нынешних низких уровнях будут сказываться на способности сектора генерировать капитал в следующие 12—18 месяцев. Значительное количество банков будет по-прежнему работать с маржинальными уровнями достаточности регуляторного капитала.



С учетом усиления регуляторного давления в отношении уровня резервирования проблемных кредитов падающая операционная эффективность и низкая способность к генерации капитала будут рассматриваться АКРА как предпосылки к возможному снижению кредитных рейтингов или ухудшению прогнозов по отдельным банкам, которые в наибольшей степени будут затронуты этими тенденциями.