Московский Кредитный Банк, Mastercard и компания «Алиот» выпустили первые на российском рынке платежные кольца. Как поясняют в МКБ, для оплаты покупки достаточно коснуться кольцом терминала, поддерживающего бесконтактную технологию Mastercard, — в магазинах, метрополитене, кинотеатрах и т. д. Технология поддерживается более чем на 7 млн торговых площадок в 107 странах, в том числе и в России, уточняется в сообщении.

В банке подчеркивают, что его платежные кольца — полностью отечественный продукт. Технологическое решение разработано PayRing на базе операционной системы SCOne компании «Алиот». Кольцо изготовлено из ударопрочной водонепроницаемой керамики и представлено в нескольких дизайнерских решениях и цветах (черный, белый, синий, зеленый, красный, розовый и комбинированные варианты). По желанию клиента возможна инкрустация ювелирными камнями.

В МКБ обращают внимание на простоту и безопасность расчетов при помощи кольца. При покупках на сумму свыше 1 тыс. рублей потребуется ПИН-код. При утере достаточно обратиться в банк для блокировки кольца, при этом держатель может продолжить пользоваться своей банковской картой.



В I квартале 2018 года оценить преимущества аксессуара смогут клиенты Individual banking, после чего платежные кольца будут предложены широкому кругу клиентов МКБ.

В Москве поступила в продажу первая партия колец с функцией карты «Тройка» В Москве поступили в продажу керамические кольца с функцией транспортной карты «Тройка», первый тираж составляет 500 штук. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.