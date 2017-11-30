В Калининском районе Санкт-Петербурга, по адресу: просп. Науки, д. 18, открылся офис Совкомбанка.

Отделение работает по будням с 10:00 до 19:00, по субботам — с 10:00 до 17:00.

В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты. Отделение оснащено банкоматом, а также одним устройством самообслуживания по системе cash-in.