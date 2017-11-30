Совет безопасности России дал рекомендацию создать обособленный Интернет для стран БРИКС. Об этом рассказал журналистам сопредседатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр и глава Счетной палаты Сергей Степашин в кулуарах юридического форума стран БРИКС.



Ранее в распоряжении РБК оказался протокол заседания Совбеза, где содержалась рекомендация создать для государств — участников БРИКС собственную «систему дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля (международных организаций) ICANN, IANA и VeriSign».

Речь фактически идет о создании отдельного Интернета для БРИКС, подтвердил Степашин. «Это была рекомендация Совета безопасности, нашего российского. Идея интересная, но как это сделать чисто технически сейчас... У китайцев нужно спросить. Как вы знаете, они серьезно ограничивают доступ к Интернету у своего населения, насколько это возможно. Но это достаточно сложно», — сказал Степашин.

«Мы должны иметь возможность отслеживать те действия в Интернете, которые угрожают безопасности страны. Будь то терроризм, коррупция, другие провокации — призывы к суицидам и все остальное. Государство здесь в стороне стоять не будет. Для меня это совершенно очевидно как для бывшего руководителя правительства», — добавил бывший премьер-министр, отвечая на вопрос о целях нововведения.

В протоколе, с которым ознакомился РБК, необходимость дублирующей системы корневых серверов обосновывалась «возросшими возможностями западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовностью к их применению», а также «доминированием США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью Интернет».