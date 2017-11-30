Участники Четвертого юридического форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься правовым регулированием криптовалют. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев на полях форума, который открылся в Москве.



«Мы создаем международную рабочую группу, которая будет вырабатывать единые подходы по правовому регулированию цифровой экономики в странах БРИКС», — сказал Груздев.

Он отметил, что в настоящий момент существует около 3 тыс. различных криптовалют, в то же время нет единого понимания, как необходимо регулировать их оборот, не определен статус бирж, где эти криптовалюты продаются и покупаются. «Встает вопрос с налогообложением, определением того, что такое криптовалюта. Это услуга, средство платежа, товар? Все хотят пользоваться, но правовой режим непонятен», — уточнил собеседник агентства.

По словам Груздева, предполагается, что рабочую группу возглавит он. Это позволит России быть «в авангарде юридического процесса», считает председатель правления АЮР.