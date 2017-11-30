Банк России подготовил предложения, касающиеся защиты инвестиций граждан на рынке ценных бумаг. Предлагается начать с создания системы гарантирования средств на индивидуальных инвестиционных счетах, похожей на систему страхования вкладов, следует из сообщения ЦБ.

Предложения регулятора изложены в консультативном докладе, опубликованном для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Конечной целью заявлено создание на рынке ценных бумаг системы гарантирования, которая защищала бы инвестиции физических лиц, была приемлемой для поставщиков финансовых услуг, а также способствовала повышению уровня доверия населения к инструментам и институтам финансового рынка.

Начать разработчики доклада считают целесообразным с создания системы гарантирования инвестиций, размещенных на ИИС, а в дальнейшем, по мере развития и наработки опыта функционирования системы, сделать ее комплексной, распространив и на другие инструменты рынка ценных бумаг.

Напомним, ИИС открывается в брокерской или управляющей компании сроком на три года (при досрочном закрытии не будут действовать налоговые льготы — налоговый вычет в размере 13% от суммы внесенных средств или налоговая льгота на полученный по этому счету инвестиционный доход, максимум 52 тыс. рублей в год), на счет можно зачислить до 1 млн рублей в год.



В первую очередь систему гарантирования на рынке ценных бумаг предполагается распространить на денежные средства, ценные бумаги, переданные брокеру в соответствии с договором о брокерском обслуживании (управляющему в соответствии с договором доверительного управления), а также на денежные средства, полученные брокером (управляющим) по сделкам и операциям, совершаемым на основании соответствующего договора. Кроме того, система гарантирования будет распространяться на денежные средства, ценные бумаги, в отношении которых права требования возникли у брокера (или привлеченного им управляющего) или у застрахованного лица в результате совершения брокером или управляющим сделок и операций на основании договора о брокерском обслуживании (договора доверительного управления), который предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета.

Клиент сможет рассчитывать на компенсационные выплаты в случае банкротства профессионального участника рынка ценных бумаг, а также, если страхователь является кредитной организацией, в случае отзыва у него лицензии Банка России на осуществление банковских операций или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Максимальная сумма страхового возмещения, как предполагается, не превысит 1,4 млн рублей (на эту сумму страхуются сейчас вклады и счета частных лиц и индивидуальных предпринимателей в банках). Она будет выплачена Фондом страхования инвестиций; предусматривается, что компенсационный фонд будет сформирован из взносов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками системы гарантирования ИИС, и иных доходов. При этом финансирование Фонда страхования инвестиций со стороны государства не предполагается.

Такая мера, по мнению Банка России, будет способствовать привлечению внутреннего розничного инвестора и притоку частных инвестиций на российский рынок ценных бумаг.



Комментариев, предложений и замечаний к консультативному докладу ЦБ ждет до 31 декабря 2017 года включительно (контакты есть в сообщении регулятора и в самом докладе).