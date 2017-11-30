Сбербанк России и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении для того, чтобы проработать нюансы мирового соглашения. Юристы обеих компаний попросили отложить рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на решение суда по спору на 66,5 млрд рублей.

«Пока что не все условия мирового соглашения согласованы, поэтому мы не можем гарантировать, что соглашение будет заключено», — сказал представитель Сбербанка в суде. Представитель «Транснефти» это подтвердил.



Судебный процесс между «Транснефтью» и Сбербанком начался в январе 2017 года. Трубопроводная компания подала иск с требованием признать недействительной сделку купли-продажи двух валютных опционов на сумму около 2 млрд долларов. «Транснефть» настаивала, чтобы процесс проходил в закрытом режиме, но суд не согласился. Суть претензий трубопроводной компании состоит в том, что она не обладала достаточной квалификацией для оценки последствий покупки опционов. Транснефть указала в исковом заявлении, что Сбербанк навязал ей эту сделку, не проинформировал о всех возможных рисках.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело 8 июня и вынес решение в пользу «Транснефти». Суд согласился с доводами компании: об отсутствии опыта в совершении подобных сделок и недобросовестном поведении банка, которое выразилось в чрезмерно упрощенном представлении сути сделки. Но через полтора месяца апелляционный суд отменил это решение и признал действия Сбербанка добросовестными.

«Истец мог самостоятельно посчитать и посчитал размер своих потенциальных убытков», — говорится в решении апелляции.