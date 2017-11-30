Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута обратил внимание, что развитие цифровых услуг сопряжено с рядом специфических рисков, которые ранее на рынке отсутствовали. В связи с этим регулятор заинтересован в разработке специальных стандартов по защите прав потребителей в этой сфере, заявил он в рамках XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.



«Понимая, что у цифровых финансов большое будущее, но также достаточно приличный объем рисков, мы в Банке России инициировали разработку специального набора правил, стандартов защиты прав потребителей в сегменте цифровых финансовых услуг, — обратил внимание Мамута. — Они разрабатываются нами вместе с Ассоциацией финансовых технологий. Это специальная платформа, созданная около года назад, в нее наряду с другими участниками вошел и сам Банк России, что является некоей инновацией, а также крупнейшие банки (Сбербанк, Киви Банк), ряд телекомоператоров».

Как отметил Мамута, одной из новых задач Банка России является мониторинг постоянно возникающих новых рисков в сегменте инноваций. «Для того, чтобы заранее отрабатывать механизмы информирования потребителей об этих рисках и защиты их прав», — указал Мамута.