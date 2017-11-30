Связь-Банк увеличил доходность депозитов для юридических лиц, относящихся к сегменту малого и микробизнеса.



Депозиты «Лучшая ставка» с выплатой процентов в конце срока или ежемесячно теперь доступны по ставкам 7,1—7,8% и 7—7,8% годовых соответственно (плюс 0,1 процентного пункта). Сроки размещения — 31, 61, 91, 121, 151, 181, 211, 241, 271, 301, 331, 365, 547, 731, 1 095 дней, сумма — от 50 тыс. рублей.

Пополнение депозитов, а также востребование части вкладов не предусмотрено.

По депозиту «Снимай-пополняй» действуют ставки 6,6—7,4% годовых (плюс 0,2 п. п.). Сроки размещения — 61, 91, 121, 151, 181, 211, 241, 271, 301, 331, 365, 547, 731, 1 095 дней, сумма — от 50 тыс. рублей.

Пополнение предусмотрено, возможно неоднократное частичное изъятие суммы депозита до суммы неснижаемого остатка (первоначальный взнос).

По депозитам «Можно досрочно» ставки равны 6,7—7,9% годовых (плюс 0,2 п. п.), «Лови момент» (плюс 0,13 п. п.) — 6,81—7,24% годовых. Срок первого вклада — 181, 271 и 365 дней, второго — от двух до 30 дней. Сумма депозитов — от 50 тыс. рублей.

Пополнение последних двух депозитов, а также востребование части вклада не предусмотрено.