Связь-Банк увеличил доходность депозитов для юридических лиц, относящихся к сегменту малого и микробизнеса.

Депозиты «Лучшая ставка» с выплатой процентов в конце срока или ежемесячно теперь доступны по ставкам 7,1—7,8% и 7—7,8% годовых соответственно (плюс 0,1 процентного пункта). Сроки размещения — 31, 61, 91, 121, 151, 181, 211, 241, 271, 301, 331, 365, 547, 731, 1 095 дней, сумма — от 50 тыс. рублей.

Пополнение депозитов, а также востребование части вкладов не предусмотрено.

По депозиту «Снимай-пополняй» действуют ставки 6,6—7,4% годовых (плюс 0,2 п. п.). Сроки размещения — 61, 91, 121, 151, 181, 211, 241, 271, 301, 331, 365, 547, 731, 1 095 дней, сумма — от 50 тыс. рублей.

Пополнение предусмотрено, возможно неоднократное частичное изъятие суммы депозита до суммы неснижаемого остатка (первоначальный взнос).

По депозитам «Можно досрочно» ставки равны 6,7—7,9% годовых (плюс 0,2 п. п.), «Лови момент» (плюс 0,13 п. п.) — 6,81—7,24% годовых. Срок первого вклада — 181, 271 и 365 дней, второго — от двух до 30 дней. Сумма депозитов — от 50 тыс. рублей.

Пополнение последних двух депозитов, а также востребование части вклада не предусмотрено.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако на текущий момент эти планы так и не были реализованы.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 261,80 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,42 млрд, кредитный портфель — 158,08 млрд, обязательства перед населением — 64,50 млрд.