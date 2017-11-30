Санкции США — это попытка настроить сторонников российского президента Владимира Путина из числа состоятельных бизнесменов против него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Согласны ли вы с мнением, что власти США используют санкции, чтобы попытаться настроить состоятельных сторонников российского президента из числа бизнес-элиты против него? Отвечаем: уверены, что так дело и обстоит», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что озвучил запрос, поступивший от «одного из международных агентств».