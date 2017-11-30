Общий объем судебных выплат страховщиков в Крыму и Севастополе по ОСАГО за 9 месяцев составил 246 млн рублей, из них накладные расходы, спровоцированные автоюристами, составляют 55%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



За аналогичный период 2016 года общий объем судебных выплат страховщиков в Крыму и Севастополе не превышал 30,995 млн рублей.

Накладные расходы страховых компаний за 9 месяцев в этих регионах составили 135,273 млн рублей, сумма основного требования (страховая выплата) в рамках судебного производства — 110,728 млн.

В январе — сентябре 2016 года накладные расходы страховщиков, связанные с урегулированием в рамках судебного производства, не превышали 15,743 млн рублей. Сумма страховых выплат, произведенных по решению суда, составляла 15,252 млн рублей.

«Судебные выплаты в Крыму за год резко выросли. Очевидно, что такой скачок, скорее всего, связан с миграцией недобросовестных автоюристов из соседних областей. Уровень выплат с учетом РВД в регионе сейчас составляет 108%, то есть страховщики начинают получать убытки и, как следствие, уходят из региона», — отметил президент РСА.

«На территории Крыма и Севастополя работает представительство союза, открыта горячая линия, по которой можно получить разъяснения по вопросам заключения договоров ОСАГО. На эту линию жалоб не поступало, однако большое число жалоб — 500 штук — направлены в письменном виде как под копирку в Москву, они идентичны друг другу, что вызывает вопросы об их обоснованности. Более того, мы видим, что в Крыму растут продажи е-ОСАГО. С начала 2017 года в Крыму и Севастополе автовладельцами оформлено почти 100 тысяч электронных полисов ОСАГО. Не исключено, что те, кто пишут не соответствующие действительности обращения, как раз и провоцируют судебные разбирательства, выкачивая деньги из страховых компаний», — пояснил Юргенс.

Республика Крым ухудшила свои позиции и в рейтинге проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов, который ежеквартально с конца 2016 года составляет РСА.

Так, по итогам первого рейтинга (за 6 месяцев 2016 года) Крым без учета Севастополя был на 84-м месте. По результатам девяти месяцев 2017 года регион переместился на 51-е место. «Крым по-прежнему находится в «зеленой зоне» рейтинга. Это говорит о том, что убыточность приемлема и пока проблем с мошенничеством практически нет. Однако все показатели региона ухудшаются, приближая его к «желтой зоне» рейтинга, где ситуация с мошенничеством и убыточностью по ОСАГО оценивается как пограничная», — отметил Юргенс, добавив, что показатели Севастополя как отдельного субъекта РФ также ухудшились.