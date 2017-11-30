Котировки бумаг компании «Аэрофлот» упали более чем на 6% в ходе торгов четверга на Московской бирже. К 15:44 мск они стоили ниже 149 рублей, на минимуме бумаги авиаперевозчика падали до 148,1 рубля. Капитализация компании снизилась до 177,5 млрд рублей.



На котировки компании повлияла публикация отчетности по МСФО за девять месяцев 2017 года. Прибыль «Аэрофлота» составила 27 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%. В то же время выручка авиакомпании поднялась на 6,2%, на 16,8% вырос пассажиропоток. В январе — сентябре «Аэрофлот» перевез 38,3 млн человек. Общий долг компании на 30 сентября снизился на 23%, указывается в ее отчетности.

Индекс МосБиржи в четверг также находится в минусе. С уровня закрытия среды он потерял 0,78%, к 15:44 мск он составлял 2 107,44 пункта.