Восточный Банк подвел итоги деятельности за три квартала 2017 года. Согласно отчетности по МСФО, данные которой приводятся в релизе банка, его чистая прибыль составила около 4 млрд рублей. При этом отдельно за III квартал банк заработал около 2 млрд. «Это обусловлено положительной динамикой процентных и комиссионных доходов. Чистые процентные доходы составили 15 млрд рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли в 2,2 раза — до 6,3 млрд рублей», — говорится в сообщении «Восточного».
Активы банка с начала года увеличились на 50% — до 219 млрд рублей на 30 сентября. Кредитный портфель достиг 116 млрд рублей (плюс 55% отчетный период).
Напомним, что в январе текущего года завершилась процедура присоединения Юниаструм Банка к «Восточному».
Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».
«Итоги работы банка подтверждают устойчивый рост во всех направлениях бизнеса. Банк развивается значительно быстрее рынка по количеству выданных банковских гарантий и счетов организаций. «Восточный» активно укрепляет свои позиции в розничном кредитовании, обслуживании малого и среднего бизнеса. Результатом работы банка стало существенное увеличение комиссионных и процентных доходов. Мы намерены сохранить этот тренд и успешно завершить год», — комментирует исполняющий обязанности председателя правления Восточного Банка Дмитрий Левин.
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 278,43 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,64 млрд, кредитный портфель — 159,40 млрд, обязательства перед населением — 154,13 млрд.