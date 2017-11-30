Восточный Банк подвел итоги деятельности за три квартала 2017 года. Согласно отчетности по МСФО, данные которой приводятся в релизе банка, его чистая прибыль составила около 4 млрд рублей. При этом отдельно за III квартал банк заработал около 2 млрд. «Это обусловлено положительной динамикой процентных и комиссионных доходов. Чистые процентные доходы составили 15 млрд рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы выросли в 2,2 раза — до 6,3 млрд рублей», — говорится в сообщении «Восточного».

Активы банка с начала года увеличились на 50% — до 219 млрд рублей на 30 сентября. Кредитный портфель достиг 116 млрд рублей (плюс 55% отчетный период).

Напомним, что в январе текущего года завершилась процедура присоединения Юниаструм Банка к «Восточному».



Основной акционер Юниаструм Банка подтвердил завершение слияния с банком «Восточный» Процедура слияния Восточного Экспресс Банка и Юниаструм Банка полностью завершилась на прошлой неделе, сказал RNS предприниматель Артем Аветисян, владевший до присоединения 80% акций «Юниаструма».

«Итоги работы банка подтверждают устойчивый рост во всех направлениях бизнеса. Банк развивается значительно быстрее рынка по количеству выданных банковских гарантий и счетов организаций. «Восточный» активно укрепляет свои позиции в розничном кредитовании, обслуживании малого и среднего бизнеса. Результатом работы банка стало существенное увеличение комиссионных и процентных доходов. Мы намерены сохранить этот тренд и успешно завершить год», — комментирует исполняющий обязанности председателя правления Восточного Банка Дмитрий Левин.