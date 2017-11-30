Международный Коммерческий Банк с 1 декабря вводит вклад «Снежинка». Оформить депозит можно в рублях на 370 дней. Доходность составит 7,7% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены не позднее 90 дней до окончания срока действия договора.
Минимальная сумма допвзносов не ограничена. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 28 февраля 2018 года.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Расходные операции не предусмотрены», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,41 млрд рублей (339-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 2,11 млрд, обязательства перед населением — 1,17 млрд.