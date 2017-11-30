На текущий момент основными бенефициарами кредитной организации выступают председатель правления банка Владимир Кутовой (49,996%) и его первый заместитель Николай Власов (29,999%). В списке акционеров также Лариса Самоделок (9,99%), президент «Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей» Андрей Поденок (3,25%; занимает также целый ряд других общественных должностей), заместитель председателя правления Елена Щербакова (2,92%), Анатолий Благовидов (1,95%), член совета директоров и заместитель председателя правления Татьяна Кузьмина (1,885%). Оставшаяся часть (0,01%) распределена между акционерами-миноритариями.

Международный Коммерческий Банк ПАО «КБ «МКБ» (Международный Коммерческий Банк) — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на кредитование и обслуживание как юридических лиц (в том числе малого и среднего бизнеса), так и розничных клиентов.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,41 млрд рублей (339-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 2,11 млрд, обязательства перед населением — 1,17 млрд.