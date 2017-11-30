Международные резервы РФ на 24 ноября составили 430,2 млрд долларов, свидетельствует обновленная статистика Банка России. На 17 ноября этого года показатель равнялся 427,6 млрд. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 2,6 млрд долларов.

Международные резервы выросли за неделю на 0,6% «в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», поясняется на сайте ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Еженедельные данные приводятся на конец отчетной даты, уточняется на сайте регулятора.

Достаточность резервов РФ выросла в первом полугодии Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов России по состоянию на 1 июля 2017 года. Статистика свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с началом текущего года: хотя потребности РФ в резервах для покрытия рисков выросли, сами резервы увеличились более значительно.

Выступая в Госдуме 22 ноября с докладом о денежно-кредитной политике, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне, подчеркнула она.

В начале лета 2015 года в Центробанке назвали комфортным для России уровень резервов в 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015 года Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте 2016 года Набиуллина говорила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.



Банк России может рассмотреть возможность пополнения резервов в 2019 году, когда процентные ставки достигнут равновесного уровня, а экономика вернется к балансу, но конкретные сроки начала интервенций пока не обсуждаются, заявила 16 октября первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

